Calciomercato Lazio | Respinta un'offerta per Lazzari: il retroscena
21.01.2026 12:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Le cessioni non sono finite qui. Big e non solo: possono andare via tutti in caso di proposte adeguate per la società. Dopo Guendouzi e Castellanos, già andati via, la Lazio rischia di perdere anche Romagnoli, Mandas e Nuno Tavares.
In uscita, da quest'estate, c'era pure Lazzari. Come riportato da Il Corriere dello Sport, era arrivata un'offerta dal Sassuolo, disposto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto pagandogli l’ingaggio. La società biancoceleste però non l'ha potuto cedere a causa del blocco del mercato. Ma in questi mesi si potrebbero aprire nuovi scenari.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.