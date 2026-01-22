Rambaudi: "Lazio mare in burrasca. Ritorno di Dia? Rappresenta..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha analizzato il momento in casa Lazio, esprimendosi sulla gara contro il Lecce di sabato sera, su Zaccagni ma soprattutto sul ritorno di Boulaye Dia. Ecco le parole dell'ex calciatore biancoceleste:

"Giocare con questo clima è complicato e io sono preoccupato. La gara col Lecce ti può dare tanto ma allo stesso tempo anche toglierti molto.

Il ritorno di Dia? Rappresenta il momento della Lazio. Ci stiamo aggrappando a tutto. A me è un giocatore che non dispiace ma non è di altissimo livello. Se pensi che ti è mancato lui, vedi che la Lazio ha grandissime problematiche.

Ogni squadra ha il suo Sinner: l’Inter ha Lautaro, il Milan Modric. E la Lazio? Si deve creare una base solida, altrimenti non puoi costruire niente di importante. Mare in burrasca, ma i buoni capitani si vedono ora: si deve tirare fuori le qualità, devono farlo sia il tecnico che i giocatori. Zaccagni può essere un buon giocatore, un leader tecnico ma non ci si può aspettare che sia un trascinatore per il gruppo”.