Lazio, Agostinelli: "La sensazione è che ora tutti vogliano scappare via"

© foto di www.imagephotoagency.it

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha analizzato il momento difficile che sta attraversando la Lazio non solo sul campo: "Vada per Castellanos, vada anche per Guendouzi, ma se adesso dovesse venire a mancare anche Romagnoli sarebbe molto grave. Se c’è una cosa che funzionava era la difesa con l’ex Milan come leader indiscusso. La poca fiducia che mi ha dato questa squadra dipendeva da questo aspetto. La partita con il Como mi ha fatto fatto riflettere molto".

"La sensazione è che la squadra inizi a subire molto polemiche e tutto ciò che sta accompagando la Lazio fuori dal campo. Come se stessero venendo meno anche aspetti come la determinazione. Il percepito è che tutti vorrebbero scappare via e questo è preoccupante. La squadra di solito di isola da tante cose che riguardano il club, ma ora c’è gente che va e viene e devo ricredermi sull’ottimismo che avevo sui riflessi in campo".

"La demotivazione che ho visto dai giocatori contro il Como non l’avevo mai vista con questo spessore. Ora si parte dal presupposto che il campionato è finito e che ci saranno altre cessioni e questo porterà a preparare male la gara di Lecce”.

