Rossi non ha dubbi: "Il derby tra Lazio e Roma è come l'Old Firm"

L'ex attaccante Giuseppe Rossi è intervenuto ai microfoni di OLBG raccontando di quando ha avuto l'occasione di vestire la maglia del Celtic. Riguardo alla rivalità con i Glasgow Rangers, l'ha paragonata a quella del derby tra Lazio e Roma. Di seguito le sue parole.

"In passato ho avuto concretamente la possibilità di trasferirmi al Celtic. Ci ho pensato a lungo. Era sicuramente nella mia lista delle esperienze da provare, volevo qualcosa di diverso. Una squadra come il Celtic trasuda storia e passione. Sarebbe stata un’esperienza fantastica per me e penso che ogni giocatore dovrebbe provare un'avventura del genere".

"Ricordo il derby tra Genoa e Sampdoria, farne parte è stato incredibile. Mi è piaciuta moltissimo quell'atmosfera. Tra Villarreal e Valencia, invece, non era così folle; bella, ma nulla di estremo. In Italia? A Firenze non hanno derby locali. Ci sono rivalità sentite, come quella con la Juventus, ma non è una vera stracittadina. Lo United? All'epoca il City non era quello di oggi, la rivalità non era così accesa. Il derby tra Celtic e Rangers è tra i primi tre al mondo. È al livello di Roma-Lazio, un'altra sfida pazzesca da vivere. Sarebbe stato fantastico giocare un Old Firm".