Calciomercato Lazio | Romagnoli in Qatar: la posizione della società

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Non sono finite le cessioni in casa Lazio. Dopo quelle eccellenti di Guendouzi e Castellanos, dopo quelle minori di Diego Gonzalez e Kamenovic, da Formello sono pronti ad andare via anche altri due calciatori: Christos Mandas e Alessio Romagnoli. Per il portiere è bollente la pista Bournemouth, per il centrale la chiamata dal Qatar è la soluzione al braccio di ferro con la società. Le promesse non mantenute e, soprattutto, la volontà da parte di Lotito di non mantenerle, ha costretto il difensore a prendere in considerazione la possibilità di dire addio alla Lazio.

ROMAGNOLI ACCETTA L'AL-SADD - L'offerta dell'Al-Sadd per lui è molto invitante. La chiamata di Roberto Mancini è stata convincente, nonostante i dubbi sul futuro del tecnico sulla panchina del club qatariota (potrebbe andar via al termine della stagione). Indipendentemente da chi sarà l'allenatore, però, dal Qatar spingono per portare Romagnoli già a gennaio.

LA POSIZIONE DELLA LAZIO - Spingono al punto da esser pronti a mettere sul piatto un'offerta importante per il suo cartellino: da 8 milioni di euro, più uno di bonus. Stando a quanto riporta il Messaggero, l'offerta dovrebbe essere formalizzata nelle prossime ore. La Lazio non si oppone alla sua cessione, Sarri lo farebbe ma si è tirato fuori dalle vicende di mercato, ma per farlo partire la richiesta è di 10 milioni complessivi. Se l'Al-Sadd dovesse alzare di appena un milione la proposta economica, da Formello arriverebbe il 'sì' definitivo, con Alessio Romagnoli che chiuderebbe la sua avventura alla Lazio dopo appena 3 anni e mezzo dal suo ritorno a casa.