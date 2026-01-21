Calciomercato Lazio | Napoli, Lang va al Galatasaray. E ora Giovane...
CALCIOMERCATO LAZIO - Il Napoli si libera di Noa Lang. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'affare si è chiuso sulla base di un prestito oneroso di 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Per il club azzurro ora si libera un posto in attacco. Nel mirino c'è sempre Giovane del Verona, con cui nelle ultime ore si sono intensificati i contatti.
Da chiarire la formula dell'eventuale trasferimento, visto che il Napoli ha il mercato sbloccato solamente a saldo zero. Il brasiliano classe 2003 è finito anche nel mirino della Lazio, che per affondare il colpo prima deve completare almeno un'uscita nel reparto offensivo.
