Calciomercato Lazio | Nuova idea per la difesa: si guarda in casa Fiorentina
In casa Lazio sono iniziati i casting per la difesa. Con l'addio di Alessio Romagnoli ormai sempre più vicino, Sarri rimarrà solamente con Gila e Provstgaard a disposizione, senza contare l'infortunato Patric, motivo per cui si è reso necessario un intervento sul mercato per restituire una pedina in più al reparto arretrato.
La dirigenza biancoceleste ha iniziato a guardarsi intorno, valutando i profili di Diogo Leite e Doekhi, entrambi in scadenza a giugno con l'Union Berlino, ma senza ancora muovere alcun passo concreto. Nei prossimi giorni potrebbero essere sondati nuovi nomi, ma per trovare il sostituto di Romagnoli la Lazio starebbe guardando anche in casa Fiorentina.
Secondo quanto appreso dal giornalista Nicolò Schira, infatti, il club capitolino avrebbe chiesto informazioni su Luca Ranieri. Il centrale viola vorrebbe trovare maggiore minutaggio e un'eventuale proposta della Lazio potrebbe portarlo a lasciare Firenze.