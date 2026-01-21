Champions League | Vince la Juve, cade l'Atalanta. Bene anche Liverpool e Newcastle
Serata di Champions League con luci e ombre per le italiane. Vince la Juventus di Spalletti che si impone per 2-0 sul Benfica di Mourinho grazie alle reti di Thuram e McKennie e si garantisce l'accesso ai playoff. Serata amara invece per l'Atalanta contro l'Atletico Bilbao. La Dea domina nel primo tempo e passa in vantaggio con Scamacca ma nella ripresa si fa rimontare dai baschi con le reti di Guruzeta, Serrano e Navarro. Non basta il gol del 3-2 di Krstovic per provare a pareggiare il match.
Vince anche il Liverpool che cala il tris contro il Marsiglia di De Zerbi e il tris lo mette a segno anche il Newcastle che si impone per 3-0 sul PSV. Vittoria di misura del Chelsea sul Pafos mentre il Bayern Monaco vince per 2-0 battendo l'Union SG.
Poker del Barcellona in un 4-2 molto frizzante contro lo Slavia Praga e sfida ricca di gol anche quella tra Qarabag e Eintracht terminata 3-2 per i padroni di casa. L'unico pareggio di giornata è quello tra Galatasaray e Atletico Madrid per 1-1.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.