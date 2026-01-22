Lazio, contro il Lecce problemi non solo in difesa: centrocampo ridotto all'osso
RASSEGNA STAMPA - Nelle ultime settimae la Lazio ha registrato numeri disastrosi in difesa e a complicare ulteriormente la situazione c’è la crisi cronica in mezzo al campo, che accompagna la Lazio praticamente dall’inizio della stagione e che è stata aggravata dalla cessione di Guendouzi.
Il nuovo arrivato Taylor, per ovvie ragioni, non può essere ancora al meglio, ma a Lecce sarà comunque chiamato alla terza partita consecutiva da titolare. Anche in mediana le opzioni sono ridotte all’osso: con Cataldi squalificato restano a disposizione l’olandese, Belahyane (finora mai realmente preso in considerazione), Dele-Bashiru appena rientrato dalla Coppa d’Africa, Rovella che ancora non ha ripreso a pieno ritmo, Vecino e Basic, entrambi da valutare dopo i rispettivi infortuni che li hanno tenuti fuori contro il Como.
Il croato è tornato ad allenarsi con il pallone, ma senza forzare. Insomma, fatta eccezione per l’attacco, anche stavolta Sarri sarà chiamato a inventarsi qualcosa.