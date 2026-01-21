Lecce, Caressa prepara la Lazio: "Ecco i loro problemi. E Falcone..."

Per Fabio Caressa la squadra di Di Francesco ha bisogno di aggiustamenti soprattutto nel reparto offensivo in una seconda metà di campionato dove le concorrenti corrono e bisogna far qualcosa per non finire risucchiati negli ultimi tre posti della graduatoria.

Queste le parole del giornalista riportate da calciolecce.it: “Falcone ha fatto il possibile, ha parato quasi tutto contro il Milan. Allora, secondo me il Lecce ha bisogno di una punta che gli tenga su la palla e che gli faccia qualche gol e un centrocampista che dia un po’ d’ordine, un po’ di personalità, perché manca. Il portiere ce l’hanno, la difesa c’è abbastanza.

Questi sono i problemi principali di una squadra che viene da alcune sconfitte consecutive che è calata in campionato ed è tornata a rischiare dopo che sembrava potesse un po’ staccarsi. Di Francesco ne è consapevole e sono sicuro anche la società”.