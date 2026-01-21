Ravanelli racconta: "Alla Lazio per vincere, ma pensavo alla Juve..."
21.01.2026 di Andrea Castellano
Lunga intervista ai taccuini di Tuttosport per Fabrizio Ravanelli, che ha parlato della situazione della Juventus in vista della gara di Champions League contro il Benfica, tornando anche sulla sua carriera da calciatore. Nello specifico ha raccontato il suo passaggio alla Lazio. Di seguito le sue parole.
"Il Middlesbrough fu un passo falso per me. Un ridimensionamento, non era un club dal dna vincente. Alla Lazio, invece, andò molto meglio e tornai a vincere, ma comunque nulla mi ha mai tolto dalla testa la Juve. Solo mia moglie era contraria a lasciare Torino, da altre persone non fui consigliato bene".
