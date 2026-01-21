Calciomercato Lazio | Giovane, il Napoli accelera: la situazione
21.01.2026 19:25 di Andrea Castellano
CALCIOMERCATO LAZIO - Aumenta la concorrenza per Giovane. Il Napoli accelera e ora prova ad anticipare la Lazio, che nei giorni scorsi ha avviato i colloqui con il Verona e che lunedì ha mandato degli osservatori a Cremona per seguire il calciatore più da vicino.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la società biancoceleste aspetta un'uscita prima di affondare il colpo per il brasiliano, e al momento le cessioni in attacco sono tutte bloccate.
Per questo ci stanno provando gli azzurri, che in mattinata hanno avuto un contatto con gli agenti del classe 2003 per capire la fattibilità dell'operazione. Prima, però, dovrà andare via Lang, su cui c'è l'interesse del Galatasaray e del Fulham.