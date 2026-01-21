WOMEN | Lazio, Grassadonia: "Mercato? Ci sono trattative in atto, la società...." - VIDEO

In zona mista, dopo il pari con la Roma, ha parlato anche Grassadonia. Queste le considerazioni del tecnico biancoceleste: “Dopo la beffa nel finale di domenica alla mia squadra ho fatto i complimenti perché è stata brava a calarsi in quel tipo di partita su quel campo impraticabile. La Ternana ha fatto la partita che doveva, ci sarà il ritorno qui da noi. Abbiamo dimostrato di avere grande maturità. Anche stasera abbiamo fatto una buona prestazione, hanno rispettato il piano gara che avevamo preparato. Dobbiamo migliorare sulla gestione della palla perché soprattutto nel primo tempo tante volte non riusciamo a tenerla per due tre secondi. Dobbiamo continuare a lavorare, dispiace perché siamo poche. Abbiamo giocato domenica, poi oggi, giocheremo sabato e di nuovo mercoledì e purtroppo abbiamo 14/15 calciatrici. La Roma ne ha cambiate tante rispetto alla settimana scorsa, ha una rosa profonda. Sta dominando il campionato. Ci prendiamo questo punto e pensiamo alla Fiorentina. Un passo avanti aver tenuto testa alla Roma? La Roma sta mettendo in difficoltà tutte e in campionato ha preso il largo. Le due finali perse con la Juve sono immeritate, è una squadra lavorata nel tempo che continua a acquistare calciatrici giovani. Oggi la squadra ha dato la risposta che mi aspettavo, la maturità di giocare certe partite. Abbiamo pagato lo scotto della Women’s Cup e il primo tempo in campionato al Tre Fontane. Bisogna ripartire da li e fare bene. Ci sono corazzate ancora distanti da noi, ma vogliamo lottare fino alla fine per poter dire la nostra”.

"Le Bihan in regia? Le proviamo tutte, Clarisse disegna calcio è la giocatrice più forte che c’è in Serie A per temperamento, dedizione. È fuori categoria. Lo ha dimostrato anche stasera, bisogna fare adesso di necessità virtù. Domani recupereremo e inizieremo a pensare alla Fiorentina. Adesso c’è ancora una finestra di mercato, speriamo possa venire qualcuno a darci una mano perché ne abbiamo bisogno. Anche negli allenamenti, siamo contati ed è difficile organizzare una seduta di lavoro. Vediamo”.

“Mercato? La società sta valutando alcuni profili e soprattutto dietro siamo contate, Noemi oggi ha giocato con un’infiltrazione perché non si è allenata neanche in mattinata. Vediamo cosa succederà, in tanto faccio un grande plauso a chi è con noi che sta giocando con spirito e attaccamento alla maglia. Poi vediamo”

“Cesarini del Milan? Ci sono diverse trattative in atto. Oggi siamo questi e non so se magari domani succederà qualcosa. Abbiamo delle situazioni che bollono in pentola. È inutile parlare di chi non c’è, è una mancanza di rispetto per chi oggi sta dando tanto per la Lazio”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE