Calciomercato | Mandas, ecco l'offerta del Bournemouth: la Lazio riflette
20.01.2026 21:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Si avvicina la cessione di Christos Mandas. Il Bournemouth vuole chiudere, ha presentato un'offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio riflette e potrebbe anche aprire alla proposta, nonostante la richiesta iniziale di un trasferimento a titolo definitivo (con l'eventuale obbligo). Si continua a lavorare sulla formula, ma il portiere greco è sempre più vicino all'addio alla società biancoceleste.