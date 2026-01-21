Calciomercato Lazio | Tre nomi per il post Mandas: giocano tutti in Serie B

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Caccia al secondo portiere. La Lazio dovrà presto sostituire Christos Mandas, sempre più vicino al Bournemouth. Si lavora sulla formula dell'operazione, ma l'accordo tra i club è davvero a un passo. Per questo la società biancoceleste si sta guardando intorno per trovare un nuovo vice-Provedel. Come riportato da Gianluca Di Marzio, in lista ci sono tre nomi, tutti provenienti dalla Serie B.

PALMISANI - Il primo è quello di Lorenzo Palmisani, portiere classe 2004 del Frosinone. Quest'anno ha messo a referto 21 presenze (compresa la Coppa Italia) e 18 gol subiti, con ben 9 clean sheet.

KLINSMANN - Il secondo profilo è quello di Jonathan Klinsmann, classe '97 del Cesena e figlio di Jürgen, ex attaccante di Inter e Bayern Monaco, tra le altre. In stagione ha incassato 22 gol in 21 partite giocate (sole 4 reti inviolate). Solo pochi giorni fa ha firmato il rinnovo di contratto con il club bianconero fino al 2028.

STANKOVIC - L'ultimo nome è quello di Filip Stankovic, classe 2002 del Venezia. Anche lui è figlio d'arte: il padre è l'ex Lazio Dejan Stankovic. Attualmente è a 16 gol subiti in 20 presenze, con ben 9 clean sheet. Solo quest'estate è stato riscattato dai lagunari per due milioni di euro (versati all'Inter).