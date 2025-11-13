Lazio, occhi su Stankovic jr per il post Mandas: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Un’idea romantica, quasi un’operazione di lazialità: rivedere sulla maglia biancoceleste il cognome Stankovic, stavolta sulle spalle di Filip, figlio di Dejan. Il portiere del Venezia, scrive il Messaggero, piace molto a Formello e potrebbe diventare un obiettivo nel caso in cui Mandas dovesse partire a gennaio.
L’affare, però, è tutt’altro che semplice. Stankovic sta vivendo una stagione da protagonista in Serie B e ha appena firmato un contratto fino al 2029 dopo il riscatto estivo da parte del Venezia. Inoltre, l’Inter ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita, e con l’infortunio di Plizzari (tendine rotuleo) difficilmente i lagunari lo lasceranno partire a metà stagione.
Prima di tutto, però, la Lazio dovrà chiarire il futuro di Mandas. Da titolare a vice-Provedel, il greco non gioca più dal ritorno di Sarri e ora spinge per partire, ma il suo cartellino si è deprezzato rispetto alle attese di giugno.
La difficoltà principale resta la formula: i club interessati, tra cui il Wolverhampton, chiedono un prestito con diritto di riscatto, mentre la Lazio ha bisogno di cessioni definitive per sistemare il bilancio di marzo. Se arrivassero 8-9 milioni cash, il club non vorrebbe reinvestirne più della metà per un secondo portiere, a meno che non si cominci a ragionare anche sul dopo Provedel, in scadenza nel 2027.
