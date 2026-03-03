Lazio, Fabiani e un pranzo con Sarri ad aprile. Ma c'era ancora Baroni
RASSEGNA STAMPA - "Galeotto fu un pranzo di Fabiani ad aprile, prima della trasferta di Empoli", si legge nell'edizione odierna de Il Messaggero. Il retroscena è legato alla scelta di riprendere Sarri sulla panchina della Lazio, nata prima della fine della stagione. Ma sotto contratto c'era ancora Baroni, in lotta per l'Europa in campionato.
Il tecnico, ora senza squadra dopo l'esonero dal Torino, era in corsa anche per la qualificazione in Champions League, salvo poi finire fuori da ogni competizione al termine del campionato. Poco prima della gara contro l'Empoli (vinta 0-1, gol di Dia) si era concluso il percorso della sua squadra in Europa League, con l'eliminazione contro il Bodo/Glimt ai rigori.
Il diesse, però, già guardava avanti, parlando con Sarri per il suo possibile ritorno dopo l'addio di Baroni. E così è stato. Ma arrivati a marzo, come scrive lo stesso quotidiano, la mossa si è rivelata un azzardo: Mau è stato utilizzato come parafulmine, non è stato seguito e si è arrivati allo scontro.