Lazio, a Lotito non sono piaciute le parole di Sarri: la ricostruzione
RASSEGNA STAMPA - Parole forti, quelle di Sarri. Dopo il crollo contro il Torino che ha fatto scivolare la Lazio all'undicesimo posto (complice anche la vittoria dell'Udinese), il tecnico ha parlato del periodo che sta vivendo la squadra: "C'è una situazione in cui tutti vedono un futuro nebuloso, anche chi scende in campo, questo toglie entusiasmo nel lavoro quotidiano e in qualche partita".
Sono queste le dichiarazioni che più hanno fatto rumore nelle ore successive. E che non sono nemmeno piaciute in società. Come riportato da Il Tempo, infatti, Lotito non avrebbe apprezzato quest'uscita di Sarri ai microfoni di Dazn. Attualmente, però, resta difficile l'ipotesi dell'esonero del Comandante, a meno di un altro crollo verticale nelle prossime settimane.