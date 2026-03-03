Lazio, Zaccagni missione spogliatoio: con l'Atalanta sarà lui il trascinatore

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si aggrappa al suo capitano Mattia Zaccagni nel marasma più totale. L'ultimo vero big di una squadra svuotata e triste. Un anno per lui pieno di difficoltà, tra acciacchi muscolari, ricadute, una condizione fisica mai davvero esplosiva come nelle sue stagioni migliori. E in una Lazio che fa fatica a segnare, la sua versione non più brillante si è sentita ancora di più. Contro il Cagliari e a Torino però, le accelerazioni più pericolose, gli strappi, i cambi di direzione e la ricerca dell'uno contro uno hanno acceso un attacco spesso spento.

Come riporta il Corriere dello Sport, i suoi numeri sono impietosi ma anche i più significativi: quattro reti stagionali (tre in campionato e una in Coppa Italia). Numeri con cui però è capocannoniere della Lazio. In una formazione che non segna, lui è comunque il più incisivo. Come ogni capitano, Mattia ha imparato a guidare lo spogliatoio anche nei momenti difficili, a metterci sempre la faccia e a partire dall'Atalanta dovrà trascinare i suoi compagni con l’esempio, l'istinto e la sua fame.

Domani la squadra si affida a lui. Perché quando Zaccagni accelera, la Lazio torna a volare come ha sempre abituato i suoi tifosi che sperano presto, di ritornare ad esultare in uno stadio gremito.