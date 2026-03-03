Lazio, Sarri e l'azzardo societario: ora si 'aizzano focolai' nello spogliatoio

RASSEGNA STAMPA - La mossa della Lazio si è rivelata controproducente. La società l'anno scorso ha deciso di ripartire da Sarri (già da aprile...) dopo l'addio di Baroni, ma nulla è andato come sperato. Come riportato da Il Messaggero, la stagione è nata senza obiettivi né visione o prospettiva, a partire dal mercato bloccato. Gli innesti di gennaio non hanno aiutato e ora la squadra è crollata a livello mentale e fisico.

Secondo quanto raccontato dallo stesso quotidiano, l'idea del club era di prendere Sarri per utilizzarlo come parafulmine del malcontento generale, ma si è rivelato un azzardo. Anche perché la società non l'ha seguito (soprattutto sul mercato), è arrivata allo scontro e ora sta addirittura "aizzando focoali dentro lo spogliatoio". Lotito al momento non ha intenzione nemmeno di esonerare il tecnico: questione di soldi. E Mau non vuole fare un passo indietro. È stallo nel matrimonio forzato della Lazio.