Calciomercato Lazio | Per la porta c'è anche un figlio d'arte: di chi si tratta

CALCIOMERCATO LAZIO - La porta è un rebus. O almeno per un terzo. Provedel è il titolare indiscusso della Lazio, non si discute; Furlanetto è il terzo, c'è poco da aggiungere; su Mandas, invece, c'è molto da dire. Il suo addio a gennaio sembrava scontato, invece ancora non se n'è fatto nulla. Sul greco c'è soprattutto il Torino (su richiesta di Baroni), ma ci aveva provato anche il Genoa con un possibile scambio di prestiti con Leali.

Alla fine però i rossoblù hanno virato su Bento dell'Al Nassr, che era stato selezionato anche da Sarri come vice-Provedel. In lista però non c'era solo il brasiliano: come riportato da Il Messaggero, nel mirino c'è anche Stankovic del Venezia e Jonathan Klinsmann del Cesena. Il portiere classe 1997 è il figlio dell'ex attaccante di Bayern Monaco, Inter e Sampdoria Jürgen Klinsmann.

Gioca in Serie B, quest'anno ha incassato 21 gol in 20 presenze totali, con soli 4 clean sheet. Sarri aveva individuato anche il suo profilo per la porta, ma la società biancoceleste non è intenzionata a spendere altri soldi anche per un nuovo estremo difensore. Al momento resta Mandas.