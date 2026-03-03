IFL 2026 al via: Marines pronti alla nuova stagione, esordio l’8 marzo a Parma
È iniziata ufficialmente la stagione IFL 2026, ma i Lazio Marines osserveranno il turno di riposo nella settimana inaugurale, preparando l’esordio in programma domenica 8 marzo al Lanfranchi contro i Panthers Parma.
La squadra si presenta profondamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione. Il principale volto nuovo è il quarterback Seth Morgan, che in allenamento ha già mostrato segnali molto incoraggianti. In difesa spicca l’arrivo del linebacker Gianni Rizzo, vero “coach in campo”, rapido e duttile, capace all’occorrenza di contribuire anche in attacco.
Importante anche il contributo dei giovani provenienti dal vivaio biancoceleste. Tra questi il duo di ricevitori Simone Scarselletta e Lorenzo Cinelli, mentre in difesa si stanno ritagliando spazio Adriano Araceli (CB), Niccolò Ubaldini (nickel, classe 2006), Ferdinandi e Zampetti (nickel/SAM, classe 2003).
Punto fermo al centro della difesa resta il middle linebacker Dickson Iwuagwu (classe 2003), ormai leader del reparto nonostante la giovane età. In linea offensiva, accanto al tandem Tomaselli–Serafini, torna l’esperienza di Marconato, con la speranza di riavere presto anche Flavio Biagini, centro della Nazionale U19 attualmente in recupero da infortunio.
Confermata inoltre, anche per la stagione IFL, la collaborazione con i Briganti Napoli, che porteranno ulteriori rinforzi al gruppo guidato dall’head coach Cooper Heisey. Tra i profili già messisi in luce figurano il DT Tony Mattei e il WR Manu Kone.
Lo staff tecnico laziale si presenta con un mix di esperienza italiana e internazionale: Vismara, Perez, Faccini, Portu, Tedesco, Haug e Morris compongono un gruppo di lavoro solido e ambizioso.
L’attesa è finita. Tifosi biancocelesti e appassionati sono avvisati: la IFL 2026 dei Marines promette spettacolo.