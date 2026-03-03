Iran, Taremi è pronto ad andare in guerra: "Il mio paese ha bisogno di me"
Le tensioni che coinvolgono l’Iran stanno avendo un impatto anche nel mondo calcistico. Si segue con preoccupazione l’evolversi degli eventi, perché le conseguenze di uno sviluppo ulteriore della vicenda potrebbero riflettersi anche sul calcio e su tutto il mondo dello sport nei prossimi mesi.
In questo contesto si inserisce la posizione di Mehdi Taremi, attaccante passato dall’Inter e attualmente in forza all’Olympiacos. Stando a quanto riferito da Tuttosport, il giocatore avrebbe fatto sapere al club greco di essere pronto a rientrare in Iran qualora la situazione lo rendesse necessario. "Il mio paese ha bisogno di me", queste le parole del centravanti.
Una presa di posizione netta, che evidenzia il forte legame con la propria terra: Taremi sarebbe disposto a lasciare temporaneamente il calcio giocato pur di rispondere a un eventuale bisogno del suo Paese.