Lazio, Sarri sui tifosi: "Ci mancano. Sul pullman a Ponte Milvio..."
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio - Atalanta di Coppa Italia, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato della contestazione dei tifosi all'Olimpico. In particolare ha parlato della richiesta del tifo organizzato di far passare il pullman della squadra a Ponte Milvio per ricevere l'incitamento del pubblico biancoceleste.
Di seguito le sue parole: "La richiesta mi sono informato con la società, sembra che la questura non consenta di cambiare il tragitto, dispiace perché sarebbe stato un momento di contatto importante. Io rispetto le decisioni delle persone, se hanno deciso così hanno i loro motivi, detto ciò a noi i tifosi mancano. Spero che da dentro si possano sentire, già sentirli è un grande segno di partecipazione alla gara anche da parte loro. Se lo fanno io sono contento".