Danimarca, il ct Riemer: "Provstgaard? Sono contento che sta giocando e..."

Il ct della Danimarca Brian Riemer sta preparando la lista dei convocati per i prossimi impegni di marzo (contro la Macedonia del Nord). Il problema è soprattutto in difesa, dove tra infortuni e squalifiche mancheranno Kristensen, Mæhle e Christensen. Per questo l'allenatore sta seguendo attentamente altri calciatori, tra cui anche Provstgaard della Lazio.

Proprio del centrale biancoceleste ha parlato ai microfoni del portale danese Viaplay. Di seguito le sue parole: "Abbiamo stilato un piano molto dettagliato in cui stiamo seguendo un gruppo abbastanza ampio di giocatori che sono in lizza per essere convocati per i prossimi impegni. In Serie A ci sono diversi danesi di talento: è un piacere vedere che sia Provstgaard, che Kristensen e Nelsson stiano giocando stabilmente. Anche Slotsager e Otoa hanno trovato spazio".