Lazio, Petrucci (Sky): "Gila, Maldini e Basic per l'Atalanta: ecco come stanno"
03.03.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, il giornalista di SkySport Matteo Petrucci ha parlato della situazione legata agli infortunati della Lazio in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta. In particolare ha fatto il punto sulle condizioni di Gila, Maldini e Basic.
Di seguito le sue parole: "Gila? Non ci sono particolari allarmi per la sua disponibilità per l'Atalanta. Anche Maldini dovrebbe essere a disposizione e credo possa partire dall’inizio. Basic ci proverà, ma al momento è più no che sì".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.