Atalanta, Zalewski a Mediaset: "La Lazio è una grande squadra"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, Nicola Zalewski è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per presentare la gara. Queste le sue dichiarazioni:

"Le partite passate sono passate, sappiamo di incontrare una grande squadra che sicuramente ci metterà in difficoltà in alcuni momenti della partita. Sono una preparati e dobbiamo essere concentrati per 90 minuti, consapevoli anche che c'è una partita di ritorno. Siamo l'unica italiana in Champions, stiamo portando avanti un percorso che abbiamo ripreso da quando è arrivato mister Palladino. Siamo contentissimi di questo e non vogliamo fermarci qui".

"Sicuramente una partita negativa, sotto tanti punti di vista. Siamo entrati bene in campo, penso che i primi 15-20 minuto, fino all'espulsione, eravamo sul pezzo. C'era timore per l'approccio alla gara. Dopo una grande vittoria in Champions rischi sempre di entrare in campo con poche motivazioni, ma penso questo non sia stato. Ci siamo un po' spenti, abbiamo iniziato a sbagliare tecnicamente delle giocate, ervaamo meno puliti. Loro sono stati bravi a portarsi in vantaggio su una palla inattiva, ma, ripeto, è una partita passata. Dobbiamo essre bravi ad archiviarla e a pensare a quella di domani".