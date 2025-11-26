Calciomercato Lazio | Altro nome per il post Mandas: ecco chi è
RASSEGNA STAMPA - Caccia alle plusvalenze e agli eventuali sostituti. La Lazio a gennaio è chiamata a cedere: il rischio è quello di un altro blocco del mercato la prossima estate. L'indice del costo del lavoro allargato è stato abbassato a 0.7, è un rischio enorme in vista di giugno. Per questo possono partire dei big.
Tra i vari nomi, come Guendouzi, Isaksen e Castellanos, c'è anche quello di Mandas. Il greco a bilancio è a soli 500mila euro, può rappresentare una plusvalenza importante. Come riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, il suo futuro può essere in Premier League o di nuovo in patria (Olympiakos o Panathinaikos).
Come sostituto, secondo lo stesso quotidiano, la società biancoceleste starebbe tenendo d'occhio un portiere under 23 italiano. Si tratta di Lorenzo Palmisani, classe 2004 del Frosinone. È il titolare in Serie B (oltre che dell'Under 21 azzurra), fin qui ha subito 13 gol in 14 partite (una di Coppa Italia), tenendo la porta inviolata ben 6 volte. In lista c'era finito anche Filip Stankovic del Venezia.