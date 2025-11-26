Lazio, Castellanos torna in gruppo: ora punta il Milan

Mercoledì di ripresa. La Lazio torna in campo a Formello per una doppia seduta dopo il giorno di riposo di martedì concesso da Sarri. I tempi sono stretti, in programma c'è la gara di campionato contro il Milan.

RASSEGNA STAMPA - Mercoledì di ripresa. La Lazio torna in campo a Formello per una doppia seduta dopo il giorno di riposo di martedì concesso da Sarri. I tempi sono stretti, in programma c'è la gara di campionato contro il Milan a San Siro di sabato sera (29 novembre, ore 20:45). La settimana biancoceleste però non è iniziata nel migliore dei modi.

Infatti si è fermato Cataldi, che ha rimediato una lesione di basso grado al polpaccio destro e starà fuori almeno venti giorni. Il suo posto a centrocampo lo prenderà Vecino, con Guendouzi e Cataldi mezzali. La buona notizia, però, arriva da Castellanos. Oggi, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è atteso il suo rientro in gruppo.

Ha ricevuto il via libera dopo l'ultimo controllo e ora può tornare a disposizione di Sarri. Sarebbe dovuto tornare già la scorsa settimana, ma era stato fermato da un accertamento non positivo. Contro il Milan punta a essere almeno in panchina, starà poi al tecnico della Lazio decidere se utilizzarlo. Intanto si prepara a lavorare di nuovo con la squadra prima della partenza per San Siro.