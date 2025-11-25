Rigore Pavlovic - Thuram: Rocchi cita anche la Lazio

Il designatore degli arbitri parlando del rigore concesso per il contatto tra Pavlovic e Thuram ha citato anche la Lazio

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, nel corso di Open VAR, in onda su Dazn è tornato a parlare di un episodio molto discusso di questo weekend ovvero il rigore concesso all’Inter per il fallo di Pavlovic su Thuram.

“Noi interveniamo quando il fallo è imprudente, qui correttamente il VAR lo sottolinea all’arbitro, che decide in autonomia e in maniera corretta. È un intervento da ammonizione, più ovviamente calcio di rigore. Se fosse un contatto normale su uno scarico del pallone non ci sarebbe da intervenire: l’imprudenza porta all’on field review”.

“L’anno scorso c’è stato un episodio simile in Fiorentina-Lazio, quest’anno abbiamo perso un rigore in Lazio-Juventus e abbiamo detto chiaramente che abbiamo sbagliato. A volte sbagliamo, ma non è che se ci perdiamo un rigore per strada gli altri sono sbagliati”.

