Juve, Cambiaso sfida il Bodo/Glimt: l’aiuto arriva dalla Lazio?

Si avvicina la sfida tra Bodo/Glimt e Juventus, valida per la quinta giornata della prima fase della Champions League. Prima della partita ha parlato Andrea Cambiaso in conferenza stampa.

Si avvicina la sfida tra Bodo/Glimt e Juventus, valida per la quinta giornata della prima fase della Champions League. Prima della partita ha parlato Andrea Cambiaso in conferenza stampa, che si è espresso proprio sugli avversari che i bianconeri dovranno affrontare.

In Norvegia hanno già perso Roma e Lazio, che proprio l’anno scorso ha giocato l’andata dei quarti di finale di Europa League con Baroni in panchina. Il terzino italiano però ha svelato di non aver chiesto aiuto a nessuna delle due squadre per battere i gialloneri.

Di seguito le sue parole: "Ho parlato con Vicario. Lui mi ha spiegato la differenza del campo e dell'Intensità. È stato un confronto positivo. Non ho parlato con giocatori della Roma e della Lazio".