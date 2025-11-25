Lazio, finalmente Castellanos! Ecco quando potrà essere impiegato

L'attaccante argentino ha ricevuto finalmente il via libera per tornare a disposizione di Sarri e sarà convocato per la sfida contro il Milan a San Siro

RASSEGNA STAMPA - Via libera per Taty Castellanos. Gli esami di ieri hanno confermato le sensazioni positive degli ultimi giorni: l’argentino torna a disposizione di Sarri per la sfida di San Siro contro il Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, è difficile che parta titolare, considerando che non gioca da due mesi, ma potrà essere una soluzione a gara in corso.

Per Sarri è comunque una notizia importante: nelle prime sei giornate Taty aveva firmato 2 gol e 3 assist prima dello stop per una lesione di secondo grado al retto femorale destro, che lo ha costretto a saltare le ultime sei partite.

Ora il peggio è passato: è rientrato in gruppo, pronto a crescere di minutaggio e a riprendersi la maglia da titolare.

