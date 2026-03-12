Lazio, Sarri studia l'attacco contro il Milan: tre tridenti tra cui scegliere
RASSEGNA STAMPA - Una girandola di attaccanti per provare a mettere in difficoltà la difesa del Milan. Sulla carta la sfida di domenica sera all’Olimpico sembra complicata per la Lazio: i rossoneri, con soli 20 gol subiti in 28 giornate, hanno la miglior difesa della Serie A, mentre i biancocelesti con 28 reti segnate sono tra gli attacchi meno prolifici del campionato.
Proprio per questo Maurizio Sarri sta studiando diverse soluzioni offensive per aumentare la pericolosità della squadra. Senza più un bomber da numeri importanti come Immobile, il tecnico punta sulla varietà delle caratteristiche dei suoi attaccanti. Dopo il mercato di gennaio ha infatti a disposizione otto soluzioni: gli esterni Isaksen, Cancellieri, Zaccagni e Pedro, e le punte centrali Maldini, Dia, Noslin e Ratkov.
Come spiega La Gazzetta dello Sport, Sarri sta valutando tre possibili tridenti da alternare. Il più collaudato è quello formato da Isaksen, Maldini e Zaccagni, capace di legare bene il gioco con il resto della squadra. Un’altra opzione è il tridente alternativo Cancellieri-Dia-Pedro, che garantisce maggiore profondità ed è utile soprattutto a partita in corso. C’è poi la variabile Noslin, utilizzabile sia da centravanti sia da esterno, per rendere la manovra più imprevedibile.
Contro il Milan l’idea iniziale sembra quella di partire con il tridente titolare. Le altre soluzioni, però, restano pronte per cambiare la partita e provare a sorprendere la difesa rossonera.