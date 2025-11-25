NEWS | Totti e Noemi: richiesta di archiviazione, Ilary si oppone
25.11.2025 12:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Per l'ex capitano della Roma Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi è stata chiesta l’archiviazione in merito all’indagine su ipotesi di abbandono di minore. La coppia era stata accusata di aver lasciato i figli piccoli a casa da soli senza tata, dalle nove a mezzanotte, per andare a mangiare fuori. Come detto per loro è stata chiesta l’archiviazione: i tre ragazzi, la figlia più piccola di Totti e i due figli della Bocchi, in realtà non hanno mai corso un serio pericolo in quelle tre ore... <<< TOTTI E NOEMI >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide