Milan - Lazio, cresce il dato sui tagliandi venduti: il parziale
La vittoria contro il Lecce è ormai in archivio, la Lazio ora è concentrata sul Milan. In settimana preparerà la trasferta a San Siro, la gara è in programma per sabato 29 novembre alle 20:45.
I biancocelesti affronteranno un Milan in fiducia, reduce dalla vittoria nel derby contr l'inter. Non sarà facile contenere i rossoneri, considerando che in palio ci saranno punti preziosi per le ambizioni di entrambe.
Per l'occasione, Zaccagni e compagni potranno contare sul supporto dei propri tifosi. In molti raggiungeranno Milano per assistere alla sfida, il dato sui tagliandi venduti è cresciuto ancora. Come appreso dalla nostra redazione, sono stati staccanti 1950 biglietti finora. Dato che potrebbe aumentare ancora nei prossimi giorni.
