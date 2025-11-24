Milan - Lazio, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Sarri

Le probabili formazioni di Milan - Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A e in programma sabato 29 novembre alle ore 20:45 a San Siro.

Si torna a San Siro. Dopo la vittoria contro il Lecce, la Lazio affronta il Milan di Allegri. Sarri aspetta notizie da Cataldi e Gila, entrambi usciti per problemi muscolari all'Olimpico. La speranza è che siano due affaticamenti, rispettivamente al polpaccio e all'adduttore destro. Di fronte a Provedel in porta, lo spagnolo resta comunque il favorito per giocare insieme a Romagnoli al centro della difesa; come terzini è sicuro del posto Marusic, che si sposterà di fascia a seconda del suo compagno di reparto: è aperto il ballottaggio tra Nuno Tavares (recuperato e solo in panchina domenica), Lazzari e Pellegrini. Il portoghese è favorito. A centrocampo resta in vantaggio Cataldi su Vecino per completare nuovamente il terzetto con Guendouzi e Basic. Nei prossimi giorni si discuterà per il possibile reintegro in lista di Dele-Bashiru (a cui Sarri venerdì aveva dato l'ok) al posto di Rovella (operato per la pubalgia, torna nel 2026). In attacco confermati Isaksen e Zaccagni sulle fasce, con Dia più avanti di Noslin per giocare al centro. Non ci sarà Cancellieri, dovrebbe tornare a metà dicembre; Castellanos invece ha un ultimo controllo per capire se già sabato potrà tornare a disposizione.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All.: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic, Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Vecino, Belahyane, Pedro, Noslin. All.: Sarri.