Calciomercato Lazio | Si tenta l'assalto a Rayan: c'è la prima offerta
RASSEGNA STAMPA - L'arrivo di Ratkov potrebbe non essere l'ultimo nell'attacco biancoceleste. Dopo aver sostituito Castellanos con il gigante serbo, la Lazio vorrebbe rinforzare il reparto offensivo con un ulteriore colpo e in cima alla lista dei desideri c'è Rayan, gioiellino classe 2006 di proprietà del Vasco da Gama.
Il ragazzo, valutato non meno di 40 milioni di euro dal club brasiliano, stuzzica da tempo Fabiani che, nella giornata di ieri, avrebbe formulato una prima proposta. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, i biancocelesti avrebbero offerto 20 milioni per assicurarsi metà del cartellino, con l'altra metà che rimarrebbe in mano al Vasco da Gama.
L'affare appare al momento complicato, soprattutto per la concorrenza di club come Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Crystal Palace e Porto, ma un eventuale nuovo addio in attacco potrebbe sbloccarlo.