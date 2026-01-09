Calciomercato Lazio | Rayan piace, ora rischia Dia: ecco la strategia

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

Niente incedibili, anzi. La Lazio coglie tutte le occasioni e ascolta ogni offerta senza chiudere le porte a nessuno. È questa la linea dettata a gennaio, lo si è visto già con Guendouzi e Castellanos, in pochi giorni passati rispettivamente a Fenerbahce e West Ham. Infatti ora a rischiare è Boulaye Dia, come riportato da Il Messaggero.

Il senegalese può anche partire subito. Il motivo è legato al possibile arrivo di Rayan, attaccante classe 2006 del Vasco da Gama. Vi avevamo raccontato che a Formello è seguito da tempo: il suo profilo piace ancora, ma i brasiliani sparano alto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la richiesta è di 50 milioni di euro.

Troppi per la Lazio, che è disposta a offrire il 50% sulla futura rivendita mettendo in conto proprio l'addio di Dia (che in estate andrà riscattato per 10 milioni dopo il prestito biennale). Il club biancoceleste, comunque, non ha intenzione di andare oltre i 30 milioni di offerta.