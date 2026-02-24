Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: la lista in ordine
24.02.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Questa sera, martedì 24 febbraio, inizia il Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai 1. Si parte alle ore 20:40 con la prima serata, che finirà intorno all'1:25. I conduttori saranno Carlo Conti e Laura Pausini con l'attore Can Yaman; gli ospiti musicali, invece, saranno Tiziano Ferro e Olly, vincitore dell'anno scorso. La scaletta per l'ordine di uscita dei cantanti è stata svelata durante l'ultima conferenza stampa... <<< SANREMO 2026 SCALETTA >>>
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.