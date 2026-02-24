Non solo Baroni, anche Nicola è in bilico: la situazione
24.02.2026 12:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Panchine bollenti in Serie A. Dopo l’esonero di mister Baroni dal Torino anche la panchina di Nicola scricchiola. Dopo il ko rimediato contro la Roma la Cremonese è scivolata infatti in zona retrocessione: 24 punti, come il Lecce e la Fiorentina, e quartultimo posto.
Dopo un inizio stagione convincente i grigiorossi sono incappati in una serie di risultati negativi con l’ultima vittoria che risale a 7 dicembre.
Per questo la posizione di Nicola al momento è al vaglio della società con le sfide contro Milan, Lecce e Fiorentina che saranno decisive per il suo futuro.
