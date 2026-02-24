Lazio, Gila in dubbio per il Torino. Sarri spera, ma c'è la Coppa Italia...
RASSEGNA STAMPA - Speranza Gila. Sarri incrocia le dita, lo vorrebbe riavere immediatamente. Si è fermato contro l'Atalanta, su una frenata mentre puntava Krstovic. Poi una tacchettata di Zalewski l'ha messo totalmente ko. Ha saltato il Cagliari per un'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, ora ci proverà per il Torino.
Il tecnico vorrebbe riavere sia lui che Romagnoli dall'inizio contro i granata. Come riportato da Il Corriere dello Sport, sono attesi nuovi controlli per lo spagnolo: da lì si valuteranno le sue condizioni. Gila conta di esserci domenica, vorrebbe mettere minuti nelle gambe per la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia. Ma ancora non è sicura la sua presenza. La settimana di allenamenti sarà decisiva.