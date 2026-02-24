Lazio, Cataldi costretto agli straordinari: dubbi sul rientro di Basic

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Torino e l'impegno di Coppa Italia con l'Atalanta. Non sarà semplice per la Lazio dato che l'infermeria continua a condizionare le scelte dell'allenatore. A centrocampo, dopo l'infortunio di Rovella alla clavicola destra, si rivedrà Cataldi, risparmiato dall'inizio a Cagliari. L'ex Monza è finito ko, ne avrà per mesi a causa della frattura scomposta della clavicola destra.

Così, Danilo si riprenderà il posto e difficilmente troverà respiro da Torino in avanti. Il numero 32 sarà costretto agli straordinari, fin qui ha saltato 4 partite complessive, di cui una soltanto per scelta tecnica.

A Cagliari il suo ingresso ha velocizzato la manovra. Come riporta il Corriere dello Sport, per i prossimi 180 minuti invece, sarà da capire chi lo affiancherà. Basic non è ancora sicuro di esserci: è ai box per un'infiammazione all'adduttore, è fuori da un mese e mezzo. Finora il croato ha lavorato soltanto in modo differenziato, in questi giorni cercherà di riunirsi al gruppo e a rispondere presente.

