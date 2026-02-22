Lazio-Atalanta, si va (ancora) verso un Olimpico deserto: il dato sui biglietti
RASSEGNA STAMPA - Prosegue, come da programma a rilento, con appena 1650 tagliandi staccati la vendita dei biglietti per la semifinale d'andata di Coppa Italia del 4 marzo contro l'Atalanta, riporta Corriere dello Sport. Una partita che potrebbe valere una grossa fetta della stagione della Lazio e, al contempo, della possibilità per la squadra di trovare un posto nelle prossime competizioni europee. Ma in cui la squadra dovrà fare ancora una volta a meno dei suoi tifosi, assenti anche nelle gare precedenti di campionato contro Genoa e Atalanta.
Il comunicato da parte dei gruppi organizzati del tifo laziale, all'indomani della presentazione del progetto per il Flaminio, ha ribadito la dolorosa scelta di rimanere fuori dall'Olimpico anche in una sfida che mette in palio tantissimo. "La decisione presa è tra le più sofferte dei 21 anni di gestione del signor Lotito, ma siamo giunti al limite massimo di sopportazione", uno stralcio del messaggio.