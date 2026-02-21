Cagliari, Dossena a Sky: "Prestazione positiva, continuiamo su questa strada"
21.02.2026 di Andrea Castellano
Dopo il pareggio contro la Lazio, il difensore del Cagliari Alberto Dossena ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole: "Sono stato fuori diverso tempo, non è stato un periodo facile. Oggi sono molto soddisfatto della mia prestazione. Ho trovato un gruppo molto unito e propositivo, che segue l'allenatore. La classifica dimostra che ci sono stati risultati positivi, abbiamo portato un punto a casa dopo prestazioni poco brillanti. Continuiamo con questa strada. Fabregas e Pisacane sono molto simili. Con un gruppo giovane devono essere i più esperti come me a guidarli. Sono contento di essere tornato a giocare a questi livelli, spero di continuare così".
