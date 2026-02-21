Cagliari - Lazio, gioco interrotto: problemi per la terna arbitrale
21.02.2026 21:05 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Gioco interrotto per qualche minuto nel corso di Cagliari-Lazio. Il direttore di gara ha atteso un po' prima di far battere il calcio d'angolo in favore della Lazio. Il motivo? Dei problemi tecnici che hanno coinvolto la terna arbitrale. Con tutta probabilità, si è trattato di una problematica relativa all'audio: dalle immagini e dalla ricostruzione di Sky, c'era qualche difficoltà nella comunicazione tra arbitro e guardalinee. Dopo qualche minuto d'attesa, e l'intervento di un addetto ai lavori, il gioco è ripreso regolarmente.
