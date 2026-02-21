Cagliari - Lazio, Rovella costretto a lasciare il campo: cos'è successo
21.02.2026 22:03 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Cambio obbligato per Maurizio Sarri intorno all'ora di gioco. Nicolò Rovella ha dovuto abbandonare il campo dopo un problema alla spalla destra. Qualche secondo prima, il centrocampista biancoceleste aveva subito una trattenuta da Zè Pedro, per poi cadere malamente a terra. Lo staff medico, entrato in campo, ha applicato su Rovella del ghiaccio spray, e sembrava che, seppur dolorante, l'ex Juventus potesse proseguire la sua partita.
Al contrario, dopo qualche secondo si è accasciato nuovamente a terra, obbligando Sarri al cambio: al suo posto Danilo Cataldi. Come mostrano le immagini, il classe '01 non si è accomodato in panchina, bensì ha preso subito la via degli spogliatoi.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.