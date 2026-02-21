Lazio, tegola Rovella: i primi aggiornamenti dall'Unipol Domus
21.02.2026 23:02 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
“Rovella sta sostenendo degli esami in ospedale per una sospetta frattura alla clavicola destra”. Sono questi i primi aggiornamenti, riferiti da Lazio Style Radio, nel post-gara di Cagliari-Lazio.
Servirà, certamente, attendere l'esito definitivo dell'infortunio, ma le prime informazioni non lasciano ben sperare. In caso il tutto fosse confermato, la stagione del numero 6 biancoceleste, appena tornato dal lungo problema fisico che ne ha centellinato l'impiego fin qui, sarebbe praticamente già terminata.