Cagliari, Caprile a Sky: "Lazio? Ci teniamo il punto. E avevamo anche segnato..."
21.02.2026 22:53 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo il pareggio a reti bianche contro la Lazio, il portiere del Cagliari Elia Caprile ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue dichiarazioni “Venivo da una partita brutta, sono concentrato sul lavoro in settimana. Oggi per fortuna è andata bene. Giocando contro una grande squadra certe cose riescono meglio. Avevamo pure segnato, peccato che è stato annullato. Ci portiamo il punto a casa”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.