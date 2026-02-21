Cagliari - Lazio, le formazioni ufficiali: Zaccagni dal 1', sorpresa Rovella e Belahyane
21.02.2026 19:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
LE FORMAZIONI UFFICIALI
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, S. Esposito. All.: Pisacane.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Taylor, Rovella, Belahyane; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Hysaj, Nuno Tavares, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Ratkov, Dia. All.: Sarri.