Lazio | Infortunio Gila: ecco quando può tornare lo spagnolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Cagliari, Torino e Atalanta. La Lazio è attesa da un trittico di sfide complicate. Le prime due sono in trasferta, sia Pisacane che Baroni vogliono farsi rispettare tra le mura amiche e avvicinarsi il più possibile ai biancocelesti visti i pochi punti che li separano. L'ultima, invece, è l'andata della semifinale di Coppa Italia.

Una competizione a cui la Lazio tiene molto, soprattutto in questa stagione particolare. Sarri avrà bisogno di tutti e spera di recuperare qualche assente per la sfida. Proprio contro la Dea, in campionato, si era infortunato Mario Gila. Il difensore spagnolo, uscito all'intervallo, si è rimediato un'infiammazione tendinea al ginocchio sinistro.

Sarri spera di recuperarlo il prima possibile, le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, però, Gila rischia di saltare anche la trasferta di Torino, non solo quella di Cagliari. L'ex Real Madrid punta l'Atalanta, spera di riuscire a tornare in tempo per il match dell'Olimpico di inizio marzo. In ogni caso, non ci arriverebbe nelle migliori condizioni.